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13.04.2020 - 17:57 |

Tarvaris Jackson'dan acı haber!

ABD'de eski NFL yıldızlarından Tarvaris Jackson'dan gelen şok haber herkesi yıktı. 36 yaşındaki eski sporcunun trafik kazasında yaşamını yitirdiği açıklandı.

Tarvaris Jackson'dan acı haber!

Celal Umut Eren / Skorer

ABD'de TMZ'nin son dakika geçtiği haberde eski Amerikan Futbolu yıldızı Tarvaris Jackson hayatını kaybetti.

36 yaşındaki eski sporcunun pazar gecesi Alabama'da trafik kazası geçirdiği ve yaşama gözlerini yumduğu bildirildi.

Genç bir yaşta olan Jackson'ın Tennessee State Üniversitesi'nde Tigers takımı için antrenörlük yaptığı kaydedildi.

Bu acı ve sarsıcı haber ABD basınında büyük yankı buldu.

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