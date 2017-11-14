Tavecchio: Derin acı çekiyoruz

İtalya Futbol Federasyonu (FIGC) Başkanı Carlo Tavecchio, 2018 Dünya Kupası Finalleri'ne gidememelerinden ötürü derin bir acı çektiklerini ve hayal kırıklığı yaşadıklarını bildirdi. 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ne, play-off turunda İsveç'e elenerek veda eden İtalya'da, 60 yıl sonra yaşanan başarısızlığın şoku devam ediyor.



İtalyan ANSA ajansına konuşan Tavecchio, "Dünya Kupası Finalleri'ne gidemediğimiz için derin acı çekiyoruz ve hayal kırıklığına uğradık." dedi. İtalyan kamuoyunda, milli takım teknik direktörü Gian Piero Ventura ile istifası istenen isimlerden biri olan başkan Tavechhio, "Ortak çözüme ihtiyaç duyulan bir sportif başarısızlık söz konusu. Yarın ilgili kurulları toplayarak kapsamlı bir değerlendirme yapacağız ve geleceğe ilişkin kararlar alacağız" diye konuştu.