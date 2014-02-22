Tayfın Korkut'tan Guardiola'ya cevap!

Pazar günü karşı karşıya gelecek olan Bundesliga takımları Bayern Münih ve Hannover 96'nın teknik direktörleri şimdiden söz yarışına başladılar.



Bayern Münih teknik direktörü Pep Guardiola'nın karşılaşma ile ilgili olarak basın toplantısında "Şampiyonlar ligi güzel bir restoranda iyi bir yemek gibidir. Bundesliga ise her gün yenen pizza veya hamburgere benzer" sözüne hannover 96'nın teknik direktörü Tayfun Korkut'tan gecikmeden yanıt geldi. Pep Guardiola'nın bu sözlerinden yaklaşık bir saat sonra konuşan Tayfun Korkut "Bu yiyeceklerin içindeki malzemeleri biz saptayacağız. Pizzayı acılı yapmak ve hamburgerin üzerine de biraz mayonez koymak istiyoruz ki Bayern München kolayca sindiremesin" dedi.



Hannover 96 - FC Bayern Münih karşılaşması Pazar günü saat 17.30'da oynanacak.