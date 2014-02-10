- Tayfun Korkut bu kez üzüldü

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) lider Bayern Münih, 20. hafta maçında deplasmanda Nürnberg'i 2-0 mağlup ederek puanını 56'ya yükseltti.



Bu galibiyetle en yakın takipçisi Bayer Leverkusen önünde 13 puanla liderliğini sürdüren Bavyera ekibi, ligdeki yenilmezlik serisini de 45 maça çıkardı. Hırvat futbolcusu Mario Mandzukic'in etkili oyunuyla sahadan galip ayrılan Guardiola ve öğrencileri ligde üst üste 12. galibiyetini aldı. Maçın gollerini 18. dakikada Mandzukic ve 49. dakikada kaptan Philipp Lahm kaydetti. Lahm attığı bu golle 11 Aralık 2010 tarihinden sonra ligdeki ilk golünü kaydetti.



Maçtan sonra yaptığı açıklamada Guardiola "Bayern'in neden Nürnberg'de son 6 yılda bir kere kazandığını çabuk farkettim. 2-0 olduktan sonra bizim için biraz daha kolay bir maç oldu. Oyuncularımı kutluyorum. Topa iyi sahip olamadığımız zorlu bir maçtı" dedi.



- Leverkusen, Mönchengladbach deplasmanından galibiyetle döndü

Ligde Bayern Münih'in ardından 43 puanla ikinci sırada bulunan Bayer Leverkusen, Borussia Mönchengladbach'ı deplasmanda 63. dakikada Güney Koreli oyuncusu Son'un attığı golle 1-0 mağlup etmeyi başardı.



Bayer Leverkusen teknik direktörü Sami Hyypia "Memnun olunması gereken bir sonuç, ilk yarıda iyi bir oyun ortaya koyamadık, ikinci yarıda ise en iyisini yaptık. Son çok güzel bir gol attı" açıklamasında bulundu.



- Borussia Dortmund, Bremen deplasmanından farklı galibiyetle döndü

Ligde istediği sonuçları alamayan Borussia Dortmund, Werder Bremen'i deplasmanda 5-1 mağlup ederek eski günlerine dönme sinyalleri verdi.



Baştan sona etkili bir oyun sergileyen Jürgen Klopp'un öğrencilerini farka taşıyan golleri 26 ve 85. dakikalarda Lewandowski, 41 ve 62. dakikalarda Mkhitaryan ve 47. dakikada Friedrich kaydetti. Werder Bremen'in tek sayısı 89. dakikada Türk kökenli Alman oyuncu Levent Ayçiçek'den geldi.



Şampiyonlar Ligi'ne kalma mücadelesi veren Borussia Dortmund aldığı bu galibiyetle ligde 39 puanla 3. sırada bulunuyor.



- Tayfun Korkut bu kez üzüldü

Bundesliga'da Hannover 96 başında üçüncü resmi maçına çıkan teknik direktör Tayfun Korkut, iki galibiyetlik seriden sonra Gelsenkirchen deplasmanında Schalke 04'e 2-0 mağlup olarak ilk mağlubiyetini aldı.



Maçın golleri 39. dakikada Farfan ve 44. dakikada Meyer'den geldi.



Tayfun Korkut yönetimindeki Hannover 96, haftayı puansız kapatmasına rağmen 24 puanla ligde 10. sıradaki yerini korudu.



Ligde 20. hafta sonunda alınan toplu sonuçlar, puan durumu ve gelecek haftanın programı şu şekilde: