Tayfun Korkut'a sürpriz destek

Hamburg'u 1977-1978 yıllarında çalıştırarak, Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) takım çalıştıran ilk Türk teknik direktör olan Özcan Arkoç, Hannover 96'nın başına getirilen Tayfun Korkut'a başarılar diledi.



Arkoç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tayfun Korkut'un Hannover 96 takımının başına getirilmesinin, kendisi ve Türk futbolu adına memnuniyet verici olduğunu dile getirdi. Arkoç, ''Türkiye'den böyle bir kişinin yurt dışında görev yapması herkes için gurur verici. Gayet tabii alışma zamanı geçirecektir. Kendisine üstün başarılar diliyorum'' dedi.



Korkut'a verebileceği en büyük tavsiyenin, galibiyetlere imza atması olacağını belirten Arkoç, ''Başarılı olması için galip gelmesi lazım. Başka bir şey yapmasına gerek yok. Takımın galip gelmesi durumunda hiçbir sorun çıkmaz" diye konuştu.



Arkoç, Korkut'la tanışma imkanı bulmadığını, ancak Bundesliga'da başarılı olmasını ümit ettiğini ifade ederek, sözlerini ''Korkut, kulüp yöneticilerinin ve idare heyetinin ne seviyede bir takım istediklerini muhakkak öğrenmiştir. Takımı o seviyeye getirdiğinde ve bunun da üstüne çıkarsa çok daha iyi olur'' şeklinde sürdürdü.



- "Bundesliga ile Süper Lig arasında büyük fark var" Bu arada Arkoç, Bundesliga ile Spor Toto Süper Lig arasında bir kıyaslama yaparak, iki lig arasında büyük fark bulunduğunu ifade etti. Arkoç, "Türkiye'de futbolcuların disiplinsizliği inanılmayacak derecede'' iddiasında bulundu.



Hakemler her düdük çaldığında 11 futbolcunun da buna itiraz ettiğini, bunun, disiplinsizliğin en büyüğü olduğunu savunan Arkoç, oyuncuların ancak bundan vazgeçmeleri durumunda iyi futbolcu olacabilecekleri değerlendirmesini yaptı.



Arkoç, Bundesliga maçlarında tribünlerin dolu olduğunu, Türkiye'de ise Süper Lig'de statların dolmadığını belirtti, Arkoç ayrıca, Almanya'da yetişen futbolculara da futbol hayatlarına, yetiştikleri ülkelerde devam etmeleri konusunda tavsiyelerde bulundu.

