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HaberlerGalatasaray Haberleri Taylan Antalyalı'dan yüzde 96 isabet!
27.12.2020 - 10:59 |

Taylan Antalyalı'dan yüzde 96 isabet!

Galatasaray'ın bu sezon performansıyla dikkat çeken yıldızı Taylan Antalyalı, 73 pasın 70'inde isabet sağlayıp yüzde 96'lık pas yüzdesine ulaştı.

Taylan Antalyalı'dan yüzde 96 isabet!
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Galatasaraylı Taylan Antalyalı, Süper Lig kariyerinde ilk 11 başladığı maçlardaki en yüksek pas yüzdesini Trabzonspor karşısında yakaladı.

Sarı kırmızılı oyuncu, 73 pasın 70'inde isabet bulup, yüzde 96'lık başarı yüzdesine imza attı.

Öte yandan gördüğü kartla cezalı duruma düşen Taylan, 2 Ocak'taki Antalya maçında yok.

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Taylan Antalyalıdan yüzde 96 isabet

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