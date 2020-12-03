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03.12.2020 - 07:00 |

Taylan Galatasaray'a geç gelmiş!

Teknik direktör Terim'in bu sezon yıldızı parlayan Taylan Antalyalı’yı 16 yaşındayken çok istediği ortaya çıktı.

Taylan Galatasaray'a geç gelmiş!
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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in Taylan Antalyalı’yı 16 yaşındayken çok istediği ortaya çıktı.

Terim’in çok istemesine rağmen transferin gerçekleşmediği ve bir süre sonra da Taylan’ın 500 bin euro karşılığında Gençlerbirliği’ne transfer olduğu belirtildi. Oyuncunun altyapısının Buca olmasının büyük avantaj olduğu ve gelişime çok açık olduğu dile getirildi.

Taylan Galatasaraya geç gelmiş

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