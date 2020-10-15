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15.10.2020 - 22:38 | | AA

TBESF Başkanı Uztürk, kulüp başkanlarıyla bir araya geldi

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Arif Ümit Uztürk, ertelenen liglerin durumunu görüşmek üzere ampute futbol kulüplerinin başkan ve temsilcileriyle bir araya geldi.

TBESF Başkanı Uztürk, kulüp başkanlarıyla bir araya geldi
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Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF) Başkanı Arif Ümit Uztürk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ekim ayı sonuna ertelenen liglerin durumunu görüşmek üzere ampute futbol kulüplerinin başkan ve temsilcileriyle bir araya geldi.

Federasyondan yapılan yazılı açıklamada, özel bir otelde gerçekleştirilen toplantıya Başkan Arif Ümit Uztürk'ün yanı sıra, TBESF Başkan Vekili İlhami Kılınçkaya, TBESF İdari Asbaşkanı İrfan Çelik, TBESF Genel Sekreter Vekili Erhan Durukan, Ampute Futbol Teknik Kurul Başkanı Ahmet Yılmaz, Ampute Futbol Milli Takımı Başantrenörü Osman Çakmak ile Ampute Futbol Süper, 1 ve 2. Lig'de yer alan kulüplerden 29 temsilci katıldı. Açıklamada görüşlerine yer verilen Başkan Uztürk, Kovid-19 nedeniyle ekim ayı sonuna ertelenen Ampute Futbol Ligleri'nin oynatılması hakkında genel değerlendirme yapma amacıyla toplandıklarını belirterek, "Yeni sezonu başlama tarihi üzerine fikir alışverişinde bulunduk. Salgının seyrine göre alınacak önlemler ile diğer olası senaryoları konuştuk." dedi.

Açıklamada değerlendirme toplantılarının ikincisinin ise 20 Ekim Salı günü İstanbul'da düzenleneceği bildirildi.

TBESF Başkanı Uztürk, kulüp başkanlarıyla bir araya geldi

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