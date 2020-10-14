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14.10.2020 - 16:23 | | İSTANBUL (AA)

TBF Disiplin Kurulu'ndan Pınar Karşıyaka'ya para cezası

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Disiplin Kurulu, ING Basketbol Süper Ligi ekibi Pınar Karşıyaka'ya 30 bin lira para cezası verdi.

TBF Disiplin Kurulu'ndan Pınar Karşıyaka'ya para cezası
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TBF'den yapılan açıklamada, ligin 3. haftasında İzmir'de Aliağa Petkim ile oynanan müsabakanın geç başlaması ve karşılaşmaya birden fazla ara verilmesi gerekçeleriyle Pınar Karşıyaka'nın 30 bin lira para cezasına çarptırıldığı belirtildi. 

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanan Pınar Karşıyaka-Aliağa Petkim müsabakası, skor tabelasında yaşanan arıza nedeniyle yarım saat geç başlamıştı. Arızanın tekrar etmesi gerekçesiyle birkaç kez ara verilmek zorunda kalınan karşılaşma yaklaşık 4 saatte tamamlanabilmişti.

Öte yandan Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Kayseri Basketbol Kulübünün Başkanı Ömer Yağmur'a ise 3. haftada Galatasaray ile yapılan maçta sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 7 bin 500 lira para cezası verildiği aktarıldı.

TBF Disiplin Kurulundan Pınar Karşıyakaya para cezası

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