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14.01.2021 - 18:07 |

TBF, Erkekler ve Kadınlar Türkiye Kupası'nın düzenlenmeyeceğini açıkladı!

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Yönetim Kurulu, 2020-2021 sezonunda Erkekler ve Kadınlar Türkiye Kupası organizasyonlarının düzenlenmemesi konusunda kulüplerden gelen teklifi kabul etti

TBF, Erkekler ve Kadınlar Türkiye Kupası'nın düzenlenmeyeceğini açıkladı!
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Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), kadınlar ve erkeklerde bu sezon Türkiye Kupası'nın düzenlenmeyeceğini duyurdu. 

TBF'den yapılan açıklamada, gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında, 2020-2021 sezonunda kadınlar ve erkeklerde Türkiye Kupası'nın düzenlenmemesi konusunda kulüplerden gelen teklifin görüşüldüğü belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: 

"ING Basketbol Süper Ligi ile Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinin yetkilileriyle yapılan görüşmeler neticesinde; Kovid-19 pandemisinden kaynaklanan maç ertelemeleri nedeniyle lig ve Avrupa Kupası müsabaka takvimindeki yoğunluğu ve liglerde yer alan basketbolcu, antrenör ve yönetici sağlık durumlarını ön planda tutarak, kulüplerden gelen her iki Türkiye Kupası organizasyonunun 2020-2021 sezonunda düzenlenmemesi teklifi kabul edildi."

TBF, Erkekler ve Kadınlar Türkiye Kupasının düzenlenmeyeceğini açıkladı

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