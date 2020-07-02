TÃ¼rkiye Basketbol Federasyonu (TBF), altyapÄ±dan oyuncu yetiÅŸtiren kulÃ¼pleri teÅŸvik etmek amacÄ±yla hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± destek projesini 2020-21 sezonu itibarÄ±yla hayata geÃ§iriyor.Â

Federasyondan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Basketbol SÃ¼per Ligi (BSL) TÃ¼rkiye Basketbol Ligi (TBL) ve KadÄ±nlar Basketbol SÃ¼per Ligi'nde (KBSL) mÃ¼cadele eden kulÃ¼pler, baÅŸka bir kulÃ¼bÃ¼n altyapÄ±sÄ±nda yetiÅŸen bir basketbolcuyu transfer etmek istediklerinde, yetiÅŸtirici kulÃ¼p veya kulÃ¼plere daÄŸÄ±tÄ±lmak Ã¼zere federasyon tarafÄ±ndan belirlenecek kulÃ¼p destek bedelini yatÄ±rmak zorunda olacak.Â

Basketbolcunun 13-18 yaÅŸlarÄ± arasÄ±ndaki 6 sezonun tamamÄ±nda yer aldÄ±ÄŸÄ± kulÃ¼bÃ¼ ile sÃ¶zleÅŸme yapmasÄ± halinde, bu kulÃ¼p destek bedeli yatÄ±rmayacak. Ä°lk kulÃ¼bÃ¼nden 13-18 yaÅŸ arasÄ±nda baÅŸka bir kulÃ¼be veya kulÃ¼plere transfer yapmÄ±ÅŸ basketbolcularla ilk kez sÃ¶zleÅŸme yapacak kulÃ¼pler de Ã¶nceki kulÃ¼be veya kulÃ¼plere daÄŸÄ±tÄ±lmak Ã¼zere destek bedeli Ã¶deyecek.



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KulÃ¼pler destek bedeli Ã¶deyerek transfer ettikleri basketbolcular ile mÃ¼teakip sezonlarda sÃ¶zleÅŸmelerini yenilemek veya lisanslarÄ±nÄ± vize ettirmek iÃ§in her sezon iÃ§in ayrÄ± Ã¶deme yapmak zorunda olacak. Bir basketbolcu ile ilgili destek bedeli, ilgili sezon iÃ§erisinde yalnÄ±zca bir defa Ã¶denecek. Basketbolcunun baÅŸka bir kulÃ¼be kiralÄ±k olarak verilmesi veya iliÅŸiksiz belgesi ile transfer edilmesi durumlarÄ±nda, aynÄ± sezon iÃ§erisinde ikinci kez Ã¶deme yapÄ±lmayacak.Â

Basketbol SÃ¼per Lig'inde 19-25 yaÅŸ ile 33 yaÅŸ Ã¼stÃ¼ oyuncular iÃ§in 15 bin, 26-32 yaÅŸtakiler iÃ§in ise 30 bin lira, TÃ¼rkiye Basketbol Ligi (TBL) ve KadÄ±nlar Basketbol SÃ¼per Ligi'nde 19-25 yaÅŸ ile 33 yaÅŸ Ã¼stÃ¼ basketbolcular iÃ§in 5 bin, 26-32 yaÅŸtakiler iÃ§in ise 10 bin lira destek bedeli belirlendi.Â

2020-2021 sezonu iÃ§in destek bedelleri yÃ¼zde 50 oranÄ±nda, takip eden sezonlarda ise tam olarak uygulanacak.

KulÃ¼plerin destek bedeli Ã¶deyecekleri basketbolcular ve bunlara iliÅŸkin esaslara da aÃ§Ä±klamada yer verildi.

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