01.04.2020 - 11:17 | | Ä°STANBUL (AA) -
TBF'den Göksenin Köksal'a taziye mesajÄ±
TÃ¼rkiye Basketbol Federasyonu, GÃ¶ksenin KÃ¶ksal'Ä±n hayatÄ±nÄ± kaybeden babasÄ± iÃ§in taziye mesajÄ± yayÄ±mladÄ±.Â
Â
TÃ¼rkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Galatasaray DoÄŸa Sigorta'nÄ±n milli oyuncusu GÃ¶ksenin KÃ¶ksal'Ä±n babasÄ±nÄ±n hayatÄ±nÄ± kaybetmesinden dolayÄ± taziye mesajÄ± yayÄ±mladÄ±.
Federasyonun Twitter hesabÄ±ndan paylaÅŸÄ±lan mesajda, "A Erkek Milli TakÄ±m oyuncumuz ve Galatasaray DoÄŸa Sigorta takÄ±mÄ±nÄ±n kaptanÄ± GÃ¶ksenin KÃ¶ksal'Ä±n babasÄ± Ã–mer Faruk KÃ¶ksal'Ä± kaybetmenin Ã¼zÃ¼ntÃ¼sÃ¼nÃ¼ yaÅŸÄ±yoruz. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, yakÄ±nlarÄ±na ve sevenlerine baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± dileriz." ifadeleri kullanÄ±ldÄ±.
Â
Â