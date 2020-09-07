TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul'da ana tablo maçları yarın başlayacak.

Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) İstanbul Tenis Merkezi'nde gerçekleştirilecek turnuvada 16 sporcu eleme tablosunda mücadele ederek ana tabloya kalmaya çalışacak. Yarın tamamlanacak eleme maçlarında iki tur atlamayı başaran dört raket, 32 sporcunun yer alacağı ana tablo maçlarında oynamaya hak kazanacak. Bu yıl toplam ödülün 202 bin 250 dolar olacağı turnuvada daha önce önemli raketler mücadele etti.

2011-2013 yılları arasında İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleşen TEB BNP Paribas WTA Championships'te dünyanın teklerde en iyi sekiz oyuncusu ve çiftlerde en iyi dört takımı şampiyonluk unvanını kazanmak ve toplamı 5 milyon dolar olan para ödülünden pay almak için kıyasıya mücadele verdi. İstanbul'da 3 yıl boyunca düzenlenen turnuvayı toplamda 213 bin 879 seyirci tribünlerden izledi.

TEB BNP Paribas WTA Championships'in İstanbul'daki ilk yılı 2011'in tekler finalinde Çek raket Petra Kvitova, Belaruslu Victoria Azarenka'yı 2-1 yenerek, ilk kez katıldığı bu organizasyonda şampiyon oldu. 2011’in Wimbledon galibi Kvitova, 7-5, 4-6, 6-3'lük setlerle Victoria Azarenka'yı mağlup ederek kupayı evine götürdü.

2012 yılındaki turnuva teklerde Serena Williams, Maria Sharapova, Victoria Azarenka, Agnieszka Radwanska, Petra Kvitova, Angelique Kerber, Li Na, Sara Errani'nin mücadelesine sahne oldu. Final karşılaşmasında ABD'li Serena Williams, Rus raket Maria Sharapova'yı 6-4, 6-3'lük setlerle yenerek şampiyonluğa ulaştı. Turnuvayı 2012 senesinde 73 bin 72 tenissever takip etti.

2013 yılında gerçekleşen İstanbul'daki son WTA Championships'te ise kupanın sahibi bir önceki yılın şampiyonu Serena Williams oldu. Çinli Li Na'yı 2-6, 6-3 ve 6-0'lık setlerle mağlup eden Williams 2013 yılı içerisinde Fransa Açık ve ABD Açık dahil olmak üzere Brisbane, Miami, Charleston, Madrid, Roma, Bastad, Toronto ve Pekin turnuvalarındaki şampiyonluklarından sonra 2013'teki 11. şampiyonluğunu İstanbul'da elde etti. 2013 yılında düzenlenen final maçında 16 bin 457 kişiyle Sinan Erdem Spor Salonu'nda bir günde en fazla seyirci rekoru kırıldı.