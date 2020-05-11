Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Haberlerİspanya La Liga Haberleri Tebas: La Liga'nın 12 Haziran'da başlamasını umuyoruz
11.05.2020 - 13:14 | | ANKARA (AA) -

Tebas: La Liga'nın 12 Haziran'da başlamasını umuyoruz

İspanya Ligi La Liga'nın Başkanı Javier Tebas, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle durdurulan liglerin 12 Haziran'da başlamasını umduklarını söyledi.

Tebas: La Liga'nın 12 Haziran'da başlamasını umuyoruz
ABONE OL

İspanya'da 1. ve 2. futbol liglerindeki kulüplerin bağlı olduğu La Liga kurumunun başkanı Javier Tebas, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle durdurulan liglerin 12 Haziran'da başlamasını umduklarını söyledi.

Tebas, İspanyol televizyonu Movistar'a yaptığı açıklamada, "12 Haziran'da başlamak istiyoruz ancak temkinli olmak zorundayız. Gereken sağlık koşullarını sağlamaya odaklandık." diye konuştu.

Karşılaşmaların seyircisiz oynanacağını hatırlatan Tebas, "Maç yayınlarıyla ilgili bazı yenilikçi fikirlerimiz var. Ayrıca fikstürü yayacağız. Böylece her gün futbol olacak." ifadelerini kullandı.

Sağlık endişeleri sebebiyle futbol müsabakalarının 14 Mart'tan bu yana durduğu İspanya'daki 1. ve 2. lig kulüpleri, 8 Mayıs'ta antrenmanlara başlamıştı.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Şansal Büyüka Fenerbahçe'nin hocasını açıkladı: Yüzde 100...

Tebas: La Liganın 12 Haziranda başlamasını umuyoruz

 

Sivasspor'un Süper Lig hazırlıkları sürüyor!
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Trabzonspor'un hücum hattı rakiplerin kabusu

Trabzonspor'un hücum hattı rakiplerin kabusu

MKE Ankaragücü'nde test günü

MKE Ankaragücü'nde test günü

İlhan Palut'un annesi vefat etti

İlhan Palut'un annesi vefat etti

Loris Karius'tan ilginç paylaşım

Loris Karius'tan ilginç paylaşım

Sıradaki Haber