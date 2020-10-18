Tecavüz davası nedeniyle Robinho’nun sözleşmesi sonlandırıldı!

CELAL UMUT EREN

Brezilya’da futbol gündeminde sadece Robinho konuşuluyor. 2018-2020 arası Sivasspor ile Başakşehir’de oynadıktan sonra ülkesine dönen dünyaca ünlü futbolcu, İtalya’da 2017’deki tecavüz davasında 9 yıl hapis istemiyle yargılanması nedeniyle zor günler yaşıyor.



Eski takımı Santos’a geçtiğimiz hafta transfer olan Robinho, sponsorların tepkisiyle karşılaştı. Kulübünün sponsorlarından Philco ve Orthopride, Robinho’nun forma giymesi halinde sözleşmelerini feshedeceklerini duyurdu. Ağız ve diş sağlığı bakımı şirketi Orthopride’ın kamuoyuna yaptığı açıklamada, 2 yıllık anlaşmalarını gözden geçirdikleri belirtildi.



Üst üste uyarılar

Kadınlara ve kadın çalışanlarına saygılı olduğunu kaydeden şirket, kulübe yapılan ağız ve diş sağlığı konusundaki desteğin anında sonlandırılacağını bildirdi. Ünlü televizyon markası Philco da 2018’de 4 milyon Brezilya reali karşılığında yaptıkları forma sponsorluk anlaşmasını bitirmeye hazır olduğunu açıkladı.

Geçtiğimiz yıl kulüple anlaşan gıda markası Kodilar ve kimya şirketi Tekbond ise Santos kulübüyle görüşme yaptıklarını, Robinho konusunda toplum ve kadın haklarına saygılı hareket edilmesini talep ettiklerini duyurdu. Bu 4 sponsorun Santos’a yıllık gelirinin 10 milyon Brezilya reali olduğu kaydedildi.

Bunun üzerine Santos kulübü harekete geçip, Robinho’ya davasına daha rahat odaklanmasını iletti ve sözleşmesini sadece 6 gün sonra feshetti.

‘Masumiyetimi ispatlayacağım’

Robinho sosyal medya üzerinden videolu bir açıklama yaptı. Brezilyalı futbolcu, ayrılık kararının herkes için en iyisi olacağını ifade ederek, “Amacım Santos’a katkı verebilmekti. Bu durumda en iyi seçenek ayrılmak olacak. Taraftara ve beni destekleyenlere masumiyetimi ispatlayacağım” dedi.

Resmi açıklama

Santos kulübü hem sponsorlar hem de kamuoyu tepkisinin ardından dün bir açıklama yayınladı. Kulübün medya organlarından yapılan resmi açıklamada, “Santos kulübü ve Robinho arasında 10 Ekim’de imzalanan sözleşme resmen iptal edilmiştir. Oyuncunun İtalya’daki davasına daha fazla odaklanması adına bu karar karşılıklı olarak alınmıştır” denildi.

Ne olmuştu?

2013’te İtalya’da Milan forması giyerken Milano’da gittiği gece kulübünde bir kadına tecavüz ettiği suçlamasıyla karşılaşan Robinho, 22 Kasım 2017’de 9 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Tecrübeli futbolcu davayı temyize taşımıştı.