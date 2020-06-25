Tek başına tarih yazdı

2013-14 sezonu başında Fenerbahçe ile anlaşarak İstanbul’a ilk adımını atan Zeljko Obradovic, 7 sene boyunca tarih yazdı. Hem kulüp tarihinin hem de ülke tarihinin en önemli basketbol başarılarını kazandıran Obradovic, arkasında kupalarla dolu bir müze bıraktı.

Obra öncesi basketbol şubesinde toplamda 14 kupa kazanan Fenerbahçe, Obra ile 7 yılda 11 kupa kaldırdı. Kulüp tarihinin en büyük başarılarından biri olan 2017 Euroleague zaferi de Sırp antrenör ile gerçekleşti.

2013-2020 arasında 1 Euroleague, 4 Türkiye Ligi, 3 Cumhurbaşkanlığı, 3 Türkiye Kupası kazandı.

5 kez üst üste Euroleague’de Final Four gören sarı-lacivertliler, 3 kez final heyecanı yaşadı.

Fenerbahçe tarihinin en uzun süre aralıksız görev yapan antrenörü olan Obradovic, toplamda 507 maçta 382 galibiyet aldı. Türkiye ligleri ve Euroleague’de birçok ilke de imza atan deneyimli coach, arkasında bir tarih bıraktı.

Kariyerinde 42 kupa var

Avrupa basketbolunun gelmiş geçmiş en başarılı coachu olan Zeljko Obradovic’in 1991’de başlayan kariyerinde 42 kupası var. Partizan, Joventut, Real Madrid, Benetton Treviso, Panathinaikos ve Fenerbahçe’de görev aldı. 11 Avrupa Şampiyonluğu (9 Euroleague, 2 Saporta), 9 Euroleague Final Four (Toplamda 18 final four), 16 Lig şampiyonluğu, 4 Ulusal Kupa, 4 Ulusal Süper Kupa kazandı.

Alex, Fenerbahçe Yılları Hakkında Konuştu