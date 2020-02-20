Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde derbi günü

Süleyman Seba Spor Salonu'nda oynanacak maç saat 20.30'da başlayacak.

Haftaya 15 galibiyet, 2 mağlubiyetle giren siyah-beyazlı takım, ikinci sırada bulunuyor. Ligde yaptığı 16 maçın tamamını da kazanan sarı-lacivertliler ise liderlik koltuğunda oturuyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı 1907 Fenerbahçe 66-58 kazanmıştı.