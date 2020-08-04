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04.08.2020 - 16:03 | | BERLİN (AA) -

Telekom Baskets Bonn, Saibou'nun sözleşmesini feshetti! Nedeni...

Almanya'da Kovid-19 önlemlerine karşı gösteriye katılan basketbolcunun sözleşmesi feshedildi.

Telekom Baskets Bonn, Saibou'nun sözleşmesini feshetti! Nedeni...
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Almanya 1. Basketbol Ligi takımlarından Telekom Baskets Bonn, hafta sonu başkent Berlin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine karşı düzenlenen gösteriye katılan Alman milli basketbolcu Joshiko Saibou'nun sözleşmesini sonlandırdı.

Kulübün üst yöneticisi Wolfgang Wiedlich, 30 yaşındaki Saibou'nun "iş sözleşmesini ihlal ettiği" gerekçesiyle bu adımın atıldığını söyledi.

Almanya 1. Basketbol Ligi'ndeki kulüplerin gelecek sezon için seyircilere yönelik hijyen konseptleri ve oyuncular için de iş güvenliği yönetmeliği geliştirmek için titizlikle çalıştığını aktaran Wiedlich, bundan dolayı takımdaki diğer oyunculara ve rekabet halinde oldukları diğer takımlara karşı Saibou'nun oluşturduğu kalıcı bir enfeksiyon riskinden sorumlu olunamayacağını kaydetti.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Saibou'nun salgına ve virüse ilişkin tutumunu sosyal medyadan defalarca ifade ettiği ve bunu, hafta sonu katıldığı gösteride uygulayarak koruyucu tedbirleri ihlal ettiği belirtildi.

Başkent Berlin'de hafta sonu Kovid-19 önlemlerine karşı yapılan ve 17 binden fazla kişinin katıldığı eylemde, göstericiler maske takmamış ve mesafe kuralına uymamıştı.

 

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