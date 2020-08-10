Tenisçiler kortlara dönüyor



Teniste pandemi nedeniyle ara verilen performans turnuvaları yeniden başlıyor. Türkiye Tenis Federasyonu, mart ayından itibaren salgın nedeniyle durdurulan turnuva takvimini yeniden düzenledi. Yapılan değerlendirmeler sonrasında ağustos ayı takvimi kesinleşti. Türkiye’nin çeşitli illerinde 77 turnuva gerçekleştirilecek.

Sporcuların zorlu pandemi sürecinde daha da şevklendiğine ve antrenmanlarına hız verdiğine dikkati çeken Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, “Gidişatı yakından takip ederek turnuvalarımızı önce illerde, sonra bölgelerde, kademeli olarak daha sonrasında ise Türkiye genelinde gerçekleştirmeyi planlıyoruz” dedi.