Tenise müthiş tesis!

ONUR DİNÇER

Kasapoğlu açtı

Türkiye Tenis Federasyonu İstanbul Tenis Merkezi, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun katılımıyla açıldı. Açılışta Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Sayın Cengiz Durmuş, TEB Bireysel ve Özel Bankacılık Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Mendi ve D-Smart İcra Kurulu Üyesi Sayın Murat Saygı da yer aldı. 25 bin m2 arazi üzerine kurulan merkez, biri merkez kort olmak üzere dört maç ve bir antrenman kortundan oluşuyor.

Dünya standartında

Tüm kortları dünya standartlarında olduğu tesis, teknolojik ve teknik altyapı olarak uluslararası organizasyonların ihtiyaçlarına cevap verebilir nitelikte inşa edildi. 8 Eylül’de başlayacak olan TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul ile kapılarını açacak olan İstanbul Tenis Merkezi’nde dünya sıralamasında ilk 100’ün içerisinde yer alan yıldız isimlerin yanı sıra milli tenisçimiz Çağla Büyükakçay da ana tabloda mücadele edecek.



‘Yarının şampiyonları buralarda yetişecek’

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ülke gençlerinin spora erişimini sağlamanın öncelikli görevleri olduğunu söyledi. Kasapoğlu, “İnanıyorum ki burada çok güzel etkinlikleri ülkemizin güzide ev sahipliği ile gerçekleştireceğiz. Bu ülkenin pırıl pırıl evlatlarına tenisi öğreteceğiz, sevdireceğiz ve yarınların şampiyonlarını buralardan yetiştireceğiz” ifadelerini kullandı.

‘Çalışmaların bir meyvesi’

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, “Tenisin ülke geneline yayılması en önemli hedeflerimizden biri. Bu hedefimiz doğrultusunda sürdürdüğümüz çalışmaların bir meyvesi olan Türkiye Tenis Federasyonu İstanbul Tenis Merkezi, ülkemiz tenisi için bir milat niteliğinde. Yeni merkezimiz ile dünyanın en stratejik noktalarından biri olan İstanbul’da, tenisin merkezi olabilecek bir tesise kavuştuk” dedi.

Yayıncı D-Smart

D-Smart İcra Kurulu Üyesi Sayın Murat Saygı, “Dünya standartlarında bir tesiste yepyeni bir turnuvanın yayıncısı olmaktan dolayı mutluluk ve onur duyduk. Hizmete açılan bu merkezin Türk tenisinin gelişmesinde ve tabana yayılmasında önemli rol oynayacak” diye konuştu.