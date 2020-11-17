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HaberlerTenis Haberleri Teniste Medvedev, Zverev'i 2-0 mağlup etti!
17.11.2020 - 01:39 | | AA

Teniste Medvedev, Zverev'i 2-0 mağlup etti!

Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Finallerinde Rus Daniil Medvedev, Alman Alexander Zverev'i 2-0 yendi.

Teniste Medvedev, Zverev'i 2-0 mağlup etti!
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Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Finallerinde Rus Daniil Medvedev, Alman Alexander Zverev'i 2-0 yendi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen ve erkekler dünya sıralamasının ilk 8 basamağındaki tenisçileri karşı karşıya getiren ATP Finalleri, ikinci gün maçlarıyla devam etti. 

Tokyo 1970 Grubu karşılaşmalarının oynandığı ikinci günün kapanış maçında, 4 numaralı seri başı Medvedev ile 6 numaralı seri başı Zverev karşılaştı. 

1 saat 29 dakika süren mücadelede rakibini 6-3 ve 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup eden Medvedev, sezon sonu turnuvasına galibiyetle başladı.

Teniste Medvedev, Zverevi 2-0 mağlup etti

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