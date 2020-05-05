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05.05.2020 - 00:34 | | AA

Teniste müsabakalar ve kurslar 4 Haziran'a kadar ertelendi

TÃ¼rkiye Tenis Federasyonu, yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ± nedeniyle tÃ¼m mÃ¼sabakalarÄ±n ve kurslarÄ±n 4 Haziran'a kadar ertelendiÄŸini duyurdu.Â

Teniste müsabakalar ve kurslar 4 Haziran'a kadar ertelendi

TÃ¼rkiye Tenis Federasyonu, yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ± nedeniyle tÃ¼m mÃ¼sabakalarÄ±n ve kurslarÄ±n 4 Haziran'a kadar ertelendiÄŸini duyurdu.Â 

Federasyondan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "Kovid-19 salgÄ±nÄ± dolayÄ±sÄ±yla alÄ±nan tedbirler Ã§erÃ§evesinde GenÃ§lik ve Spor BakanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ±n almÄ±ÅŸ olduÄŸu karar gereÄŸince federasyonumuzun tÃ¼m mÃ¼sabakalarÄ± ve kurslarÄ± 4 Haziran 2020'ye kadar ertelenmiÅŸtir." ifadelerine yer verildi.

Teniste mÃ¼sabakalar ve kurslar 4 Hazirana kadar ertelendi

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