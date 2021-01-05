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05.01.2021 - 15:51 | | İSTANBUL (AA) -

Teodosic 2. kez normal sezonun MVP'si

Teodosic, ULEB Avrupa Kupası'nda üst üste 2. kez normal sezonun MVP'si oldu.

Teodosic 2. kez normal sezonun MVP'si
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İtalya ekibi Segafredo Virtus Bologna'da forma giyen Sırp basketbolcu Milos Teodosic, ULEB Avrupa Kupası'nda normal sezonun en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 10 maçını da kazanarak C Grubu'nu lider bitiren ve son 16 turuna kalan Segafredo Virtus Bologna'nın sergilediği performansta önemli rol oynayan Teodosic, ULEB Avrupa Kupası'nda 10 haftalık normal sezonun MVP'si oldu.

Kupada çıktığı 8 maçta 18,4 verimlilik puanıyla oynayan Teodosic, 14,6 sayı, 6,4 asist ve 2,3 ribaunt ortalamaları yakaladı.

Geçen sezon da normal sezonun MVP'si seçilen 33 yaşındaki oyun kurucu, 2017-2018 sezonundan beri verilen ödülü üst üste kazanan ilk basketbolcu oldu.

Teodosic 2. kez normal sezonun MVPsi

 

Maç özeti | Hellas Verona 1-2 Inter
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