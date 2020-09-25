Tepeden tırnağa kontrol

SERDAR SARIDAĞ

Hücum hattını güçlendirmek için uzun süredir yoğun çaba harcayan Beşiktaş dün Vincent Aboubakar’ı tepeden tırnağa kontrolden geçirdi.

Porto ile 2021’de bitecek sözleşmesini feshederek önceki gece geç saatlerde özel uçakla İstanbul’a gelen Kamerunlu golcü dün sabah ilk iş olarak sağlık kontrolüne girdi. Eylül 2018’de sol diz ön çapraz bağları kopan ve son 2 sezonda sadece 21 maçta forma giyebilen Aboubakar’ın detaylı sağlık kontrolü saat 09.30’da başladı, 13.30 gibi sona erdi.



Sponsor hastanede gerçekleştirilen ve yaklaşık 4 saat süren kont rollerin ardından golcü oyuncu dinlenmek için oteline dönerken, sağlık heyeti hazırlanan tüm raporları titizlikle inceledi. Diz sakatlıkları konusunda Türkiye’nin en deneyimli isimleri arasında yer alan Prof. Dr. Ömer Faruk Taşer’in de Aboubakar’ın raporlarının incelenmesi konusunda siyah-beyazlı kulübe destek verdiği ifade edildi.



Sağlık heyetinin yapılan detaylı inceleme sonunda 28 yaşındaki Kamerunlu golcüyle ilgili Beşiktaş Yönetimi’ni bilgilendirdiği öğrenildi. Siyah-beyazlı yönetimin, Aboubakar konusunda kendi arasında bir değerlendirmede bulunacağı ve ardından transfer konusunda kesin karar verileceği kaydedildi. Yönetimin kararı olumlu olursa deneyimli oyuncuyla bugün 1+1 yıllık sözleşme imzalanacak.



Beşiktaş, Aboubakar’ın sözleşmesine sakatlık riski nedeniyle özel bir madde koyacak. Buna göre sezonun ilk yarısında dizinden sakatlanırsa sözleşmesi feshedilecek olan golcü oyuncunun kalan garanti ücretini Porto ödeyecek. Ligin ikinci yarısında sakatlık yaşanması halinde ise oyuncunun kontratı yine feshedilecek ancak kalan garanti ücret Beşiktaş tarafından karşılanacak.