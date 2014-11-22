"Tepkilere küfür olmadıkça saygım var"

Spor Toto Süper Lig'de sahasında İstanbul Başkaşehir'e 2-0 kaybeden Çaykur Rizespor'da teknik direktör Mehmet Özdilek, her iki yarının başında yedikleri gollerin oyundan kopmalarına neden olduğu söyledi.



Özdilek, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, rakibin hak ettiği 3 puan aldığını belirterek, "Rakibimiz çok iyi kontratağa çıkan bir ekipti. İlk ve ikinci yarının başında gol yediğimiz için oyuna müdahil olamadık. Çok pas hatası yapıyoruz. Rakibimiz orta sahayı çok iyi kapattı. Rakibin gerisinde kaldık. Aşırı stres ve bir şeyleri doğru yapamamamız işimi zorlaştırdı" dedi.

Rakibin istediği bir oyun anlayışının ortaya çıktığını ifade eden Özdilek, "Her iki yarının başında yediğimiz goller oyundan kopmamıza neden oldu. Evimizde önemli bir kayıp yaşadık. Dik bir şekilde durmalıyız. Oyuncularımız biraz daha sorumluluk almalı. Tepki olacak. Seyircimiz haklı tepki gösterecek ama küfür olmadıkça. Olayları kişiselleştirerek başaramayız. El birliğiyle takımın ayağa kalkması için çalışmalıyız" diye konuştu.

Milli takımlardan özellikle Afrika'dan gelen oyuncuların çok yorgun düştüğünü kaydeden Özdilek, bireysel performans değerlendirmesi yapmadığını, takım olarak çok agresif olmadıklarını, isteksizlik bulunduğunu, maç içerisinde ise bireysel hataların çok olduğunu sözlerine ekledi.

Maç içerisinde kendisine tepki olduğunu vurgulayan Özdilek, küfür olmadığı müddetçe kendisine yapılan her türlü tepkiye saygı duyduğunu ifade etti.