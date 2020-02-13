Terim ailesinin acı günü

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in eşi Fulya Terim'in annesi Rezan Meral Aksu hayata gözlerini yumdu.

Tecrübeli hocanın kızı Buse Terim Bahçekapılı, Instagram hesabından "Acı bir sabaha uyandık. Anneannemizi kaybettik. Cenazesi bugün ikindi namazı sonrası Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedilecek" paylaşımını yaptı.

GALATASARAY'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Galatasaray Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Sayın Fatih Terim'in kayınvalidesi Rezan Meral Aksu'nun vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.Merhume Rezan Meral Aksu'ya Allah’tan rahmet, Sayın Hocamız Fatih Terim’e ve Ailesine başsağlığı ve sabırlar dileriz." ifadeleri kullanıldı.