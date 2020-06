TESFED ve Geleceğin Sporu “HADO”nun Geliştiricisi HADO Türkiye Protokol İmzaladı

Türkiye’de esporun gelişimi ve toplumun geniş kesimlerine yayılması misyonuyla faaliyet gösteren TESFED, bu doğrultuda çeşitli ortak projeleri ve iş birliklerini hayata geçiriyor. Bu kapsamda; TESFED adına kurucu Başkan Alper Afşin Özdemir ve “HADO”nun geliştiricisi Meleap Inc. adına HADO Türkiye Direktörü Koray Erdemir, iş birliği protokolü imzaladı.



TESFED Başkanı Alper Afşin Özdemir, konuya ilişkin yaptığı açıklamada; federasyon olarak esporun ülkemizdeki gelişiminin hız kazanmasına, bilinirliğinin artarak toplumda yaygın bir spor haline gelmesine yol açacak her türlü çalışmaya destek vermeyi prensip edindiklerini söyledi.



Dijital sporlar ve geleneksel sporları aynı potada buluşturan; strateji, hız ve bedensel aktiviteyi harmanlayan HADO gibi yeni nesil oyunların desteklenmesinin önemine inandıklarını vurgulayan Alper Afşin Özdemir, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:



“Sporun sağlıklı nesiller yetiştirmekteki rolünü, günümüzde dönüşen spor anlayışına uygun olarak yeni bir vizyonla çağa uydurmanın yeni yollarını oluşturuyoruz. Bu alanda atılan adımları da federasyon olarak destekliyoruz. Espor, dünyanın birçok ülkesinde çocukları, gençleri ve aileleri; dijital konularla ilgili her alanı sportif kültürle bağdaştırarak bilinçlendirmek, çocukların dijital

becerilerini de geliştirmek amacıyla yaygın şekilde kullanılıyor. Günümüzde sporun dönüştüğü yeni form ile geleneksel sporu aynı potada buluşturan HADO gibi yeni nesil oyunları sahiplenmeye yönelik arzumuz, sağlıklı yeni nesiller yetiştirmekte sporun misyonuna olan inancımızdan kaynaklanıyor. TESFED’in bu misyonuna uygun her türlü girişimi de desteklemeye devam edeceğiz.” HADO Türkiye Direktörü Koray Erdemir ise TESFED ile gerçekleştirdikleri protokolün, espor ekosistemi açısından önemli olduğunun altını çizdi. Diğer espor branşlarından farklı olarak oyunculara hareket imkanı sağladıklarını söyleyen Erdemir ayrıca; “Uzak Doğu'da şampiyonaları düzenlenen ve ileriki yıllarda Olimpiyat Oyunları’nda yer almasına artık kesin gözle bakılan HADO'yu Türkiye'deki oyun severlerle buluşturmanın heyecanını yaşıyoruz. HADO’nun ülkemizde yer alması için ekibimizle birlikte uzun bir süredir çalışmalarda bulunuyoruz. Tüm oyun severlerin büyük bir ilgi gösterdiği HADO, artık TESFED ile imzalamış olduğumuz bu protokol sayesinde espor çatısının altında bir branş olacak” dedi. TESFED ve HADO arasında imzalanan iş birliği protokolü, 18.06.2020 tarihinden itibaren geçerli olacak. İş birliği protokolü, Türkiye çapında turnuvalar ve organizasyonlar düzenlenmesini kapsamaktadır.



HADO, her kesime hitap ediyor Artırılmış gerçeklik ekipmanları ve bir yazılım aracılığıyla üçer kişiden oluşan ve iki takımla oynanan HADO, geleneksel yakar top oyununun hızlandırılmış ve dijitalleştirilmiş bir versiyonu olarak dikkat çekiyor.



Basit kuralları sayesinde sporcuların kolayca adapte olabildiği HADO, oyuncuların fiziksel ve mental gelişimine katkı sağlıyor. Ayrıca; takımların ve oyuncuların bireysel performanslarını test ederek, geliştirmelerine de olanak tanıyor.



Takım sporu olan HADO, aktif spor yapan genç nesilden, öğrencilere, kurumsal çalışanlardan ailelere uzanan geniş bir kesime hitap ediyor. HADO, dijital sporlarla uğraşan esporculara daha fazla fiziksel aktivite yapma, ortaöğretim, lise ve üniversite öğrencilerine de iklim koşullarından etkilenmeden sportif aktivite imkânı sağlıyor. HADO; hemen her yaştan kişinin espor yoluyla fiziksel aktivite yapabilmelerine ve takım ruhunu geliştirmelerine olanak tanıyor. Bunun yanı sıra HADO, çekirdek aileler için de kuşak çatışmalarına karşı ortaklaşa spor yaparken, iletişimlerinin geliştirmelerini sağlayan bir ortam yaratıyor.