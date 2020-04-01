Tesis gibi ev

Salgın öncesinde evine özel bir spor salonu kurduran milli futbolcu, her türlü ekipman ve imkanıyla programlarını rahatça uyguluyor.

Evde tek başına

Koronavirüsün vurduğu futbol sonrası bütün futbolcular evde çalışırken, bu ani karara en hazırlıklı olan isim Hasan Ali Kaldırım idi. Kişisel spor gelişimi ve fiziksel çalışmalara özel bir ilgisi olan milli futbolcu, evinde daha önceden özel bir spor salonu kurdurmuştu. Her türlü imkan, alet ve ekipmanı bulunan 30 yaşındaki oyuncu, kulüpteki tesislerden bir farkı olmayan bu alanda idmanlarını eksiksiz uyguluyor.

Çim alan bile var

Bir yıldır bireysel spor antrenörü Yannick Obenauer’in koordinatörlüğünde özel bir program uygulayan Hasan Ali Kaldırım, bu konuyu hayatının bir parçası yapmış durumda. Evindeki salonunda havalandırmadan, ısınmasına yerlerdeki parkelerin uygunluğundan bahçesindeki özel ufak çim alana kadar her şey hesaplanmış. Tüm aletlere sahip olan deneyimli yıldız, zaman zaman çim alanda da ısınma ve koşu programı yapıyor.

Sezon üzüntüsü

Hasan Ali Kaldırım, Fenerbahçe’de bu sezon istediği gibi bir sezon geçiremedi. Sezon başında AUDI Cup’ta sakatlanan Hasan Ali, yaklaşık 2.5 ay sahalardan uzak kaldı.

Daha sonra formasını alan tecrübeli sol bek, sakatlığının tekrarlanmasıyla 3 ayı aşkın bir süre yine uzaklaştı. Son dönemde yeniden oynamaya başlayan milli yıldız, form tuttuğu dönemde koronavirüs nedeniyle liglerin askıya alınmasıyla bir kez daha ara verdi.