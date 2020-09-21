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21.09.2020 - 10:51 | | İHA

Tetteh Trabzonspor maçında sahada

Süper Lig'de geride kalan haftayı Göztepe beraberliğiyle kapatan Yeni Malatyaspor'da gözler ligin 30.haftasında oynanacak Trabzonspor maçına çevrilirken, takımda sakatlığı düzelen golcü Tetteh sevinci yaşanıyor.

Tetteh Trabzonspor maçında sahada
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Ligdeki ilk puanını alarak moral bulan sarı - siyahlılarda Trabzonspor maçı hazırlıkları başlarken, antrenman eksiği bulunan oyunculara yönelik yapılan çalışmada Tetteh de yer aldı.

Tamamen iyileştiği belirtilen Tetteh'in Trabzonspor maçında şans verilmesi halinde oynayabilecek durumda olduğu bildirildi. Bu arada sarı - siyahlı yönetimin transfer çalışmalarını sürdürdüğü, bu hafta 1 ya da 2 isme imza attıracağı öğrenildi. Defansa, orta sahaya ve forvete takviye yapacak olan Malatya ekibinin ilk hedefinin savunma transferi olduğu belirtildi.

Tetteh Trabzonspor maçında sahada

 

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