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30.06.2020 - 22:06 | | Umutcan İşledici - ADANA (İHA) -

TFF 1. Lig: Adanaspor: 0 - Altınordu: 0

TFF 1. Lig’in 31. haftasında Adanaspor, sahasında karşılaştığı Altınordu ile 0-0 berabere kaldı.

TFF 1. Lig: Adanaspor: 0 - Altınordu: 0
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Maçtan dakikalar
10. dakikada Adanaspor’da Mbilla’nın Altınordu kalesini tam cepheden gördüğü pozisyonda meşin yuvarlağı kaleye gönderdi ancak kaleci Erhan topu kornere çeldi.
22. dakikada Adanaspor’da ceza sahası içerisine yapılan ortaya vole vuran Eze’nin vuruşu kaleci Erhan’ın elinde kaldı.
61. dakikada Adanaspor’da Savaş’ın sağdan açtığı ortaya Ahmet Dereli kafayla vurdu ancak meşin yuvarlak üst direğin yanından dışarı çıktı.
75. dakikada Adanaspor’da Mbilla’nın sağdan ortasında Bagayoko topa vurdu ancak turuncu beyazlı ekip sonuç alamadı.
83. dakikada Altınordu’da Muhammed, Adanaspor’un kalecisi Goran ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu auta attı.

TFF 1. Lig: Adanaspor: 0 - Altınordu: 0


Stat: 5 Ocak Fatih Terim
Hakemler: Ramazan Keleş xx, Mehmet Şahan Yılmaz xx, Burak Cansız xx
Adanaspor: Goran xx, Ahmet xx (Ronei dk. 81 ?), Eren xx (Bagayoko dk. 46 xx), Celil xx, Evren xx, Uğurcan xx, Mbilla xx, Umut xx (Savaş dk. 46 x), Hakan xx, Canberk xx, Eze xx
Yedekler: İrfan Can, Enes, Mustafa, Özkan, İbrahim
Teknik Direktör: Coşkun Demirbakan
Altınordu: Erhan xx, Ufuk xx, Ravil xx, Oğulcan xx, Kemal xx, Furkan xx, Okan xx (Muhammed dk. 57 x), Onur xx (Burak dk.61 x), Hüsamettin xx (Ali dk. 78 x), Batuhan xx (Hüseyin dk. 57 x), Sinan xx
Yedekler: Mertcan, Berkay, Metehan, Yusuf, Muzaffer, Yasin
Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu
Sarı kartlar: Uğurcan, Evren (Adanaspor), Hüseyin, Oğulcan (Altınordu)

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