TFF 1. Lig: Adanaspor: 0 - Altınordu: 0



Maçtan dakikalar

10. dakikada Adanaspor’da Mbilla’nın Altınordu kalesini tam cepheden gördüğü pozisyonda meşin yuvarlağı kaleye gönderdi ancak kaleci Erhan topu kornere çeldi.

22. dakikada Adanaspor’da ceza sahası içerisine yapılan ortaya vole vuran Eze’nin vuruşu kaleci Erhan’ın elinde kaldı.

61. dakikada Adanaspor’da Savaş’ın sağdan açtığı ortaya Ahmet Dereli kafayla vurdu ancak meşin yuvarlak üst direğin yanından dışarı çıktı.

75. dakikada Adanaspor’da Mbilla’nın sağdan ortasında Bagayoko topa vurdu ancak turuncu beyazlı ekip sonuç alamadı.

83. dakikada Altınordu’da Muhammed, Adanaspor’un kalecisi Goran ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu auta attı.







Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Ramazan Keleş xx, Mehmet Şahan Yılmaz xx, Burak Cansız xx

Adanaspor: Goran xx, Ahmet xx (Ronei dk. 81 ?), Eren xx (Bagayoko dk. 46 xx), Celil xx, Evren xx, Uğurcan xx, Mbilla xx, Umut xx (Savaş dk. 46 x), Hakan xx, Canberk xx, Eze xx

Yedekler: İrfan Can, Enes, Mustafa, Özkan, İbrahim

Teknik Direktör: Coşkun Demirbakan

Altınordu: Erhan xx, Ufuk xx, Ravil xx, Oğulcan xx, Kemal xx, Furkan xx, Okan xx (Muhammed dk. 57 x), Onur xx (Burak dk.61 x), Hüsamettin xx (Ali dk. 78 x), Batuhan xx (Hüseyin dk. 57 x), Sinan xx

Yedekler: Mertcan, Berkay, Metehan, Yusuf, Muzaffer, Yasin

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

Sarı kartlar: Uğurcan, Evren (Adanaspor), Hüseyin, Oğulcan (Altınordu)