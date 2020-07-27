TFF 1. Lig play-off final maçı: Adana Demirspor Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig 3. takımını bekliyor. Adana Demirspor ile Fatih Karagümrük play-off final maçında karşı kaşıya geliyor. Başta iki kulübün taraftarı olmak üzere tüm futbolseverler bu maça kilitlendi. Peki, Adana Demirspor Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

ADANA DEMİRSPOR FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI HAKKINDA BİLGİLER...

Adana Demirspor Fatih Karagümrük maçı 30 Temmuz Perşembe akşamı saat 21.00'de Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanacak. Mücadeleyi hakem Cüneyt Çakır yönetecek.