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HaberlerFutbol Haberleri TFF 1. Lig play-off finali! Adana Demirspor - Fatih Karagümrük
30.07.2020 - 07:00 |

TFF 1. Lig play-off finali! Adana Demirspor - Fatih Karagümrük

Süper Lig’e yükselecek son takımın belirleneceği TFF 1. Lig play-off finalinde Adana Demirspor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya gelecek.

TFF 1. Lig play-off finali! Adana Demirspor - Fatih Karagümrük
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Süper Lig’e yükselecek son takımın belirleneceği TFF 1. Lig play-off finalinde Adana Demirspor ile Fatih Karagümrük, bugün Ankara’da karşılaşacak. Karagümrük sahadan galibiyetle ayrılması halinde 36 yıl sonra Süper Lig’de mücadele etme hakkı alacak. Adana Demir de kazanması halinde 25 yıllık özleme nokta koyacak. Eryaman Stadı’nda saat 21.00’de başlayacak maçı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır’ın yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Tarık Ongun yapacak. Karşılaşmada dördüncü hakemliği ise Mert Güzenge üstlenecek.
Hatayspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor’un doğrudan Süper Lig’e yükseldiği TFF 1. Lig’in play-off finalinde Adana Demirspor ile Fatih Karagümrük, Süper Lig’e çıkan 3. ekip olmak için mücadele edecek.

TFF 1. Lig play-off finali Adana Demirspor - Fatih Karagümrük

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