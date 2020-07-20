Süperli şampiyonu Başakşehir oldu. TFF 1 Lig'de ise şampiyon Hatayspor'du. Hatayspor'un hemen ardından Süper Lig'e yükselen takım BB Erzurumspor oldu. Şimdi 3. takım için play-off maçları var. Peki, TFF 1. Lig play-off maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TFF 1. LİG PLAY-OFF MAÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Play-Off ilk maçları 22 Temmuz Çarşamba, rövanşları ise 26 Temmuz Pazar günü oynanacak. Tur atlayacak iki takım arasındaki Play-Off finali 30 Temmuz Perşembe günü yapılacak. Süper Lig'e yükselecek son takımın belli olacağı finalin yeri ise daha sonra ilan edilecek.

Süper Lig'e yükselecek 3. takımın belli olacağı Play-Off maçları beIN Sports ekranlarından naklen yayınlanacak.