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20.07.2020 - 15:58 |

TFF 1. Lig play-off maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TFF 1. Lig'de şampiyon Hatayspor oldu. Süper Lig'e yükselen ikinci takım ise BB Erzurumspor'du. Şimdi Süper Lig üçüncü takımını bekliyor. Şimdi futbolseverlerin sıklıkla sorduğu soru 'TFF 1. Lig play-off maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?' şeklinde...

TFF 1. Lig play-off maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Süperli şampiyonu Başakşehir oldu. TFF 1 Lig'de ise şampiyon Hatayspor'du. Hatayspor'un hemen ardından Süper Lig'e yükselen takım BB Erzurumspor oldu. Şimdi 3. takım için play-off maçları var. Peki, TFF 1. Lig play-off maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TFF 1. LİG PLAY-OFF MAÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Play-Off ilk maçları 22 Temmuz Çarşamba, rövanşları ise 26 Temmuz Pazar günü oynanacak. Tur atlayacak iki takım arasındaki Play-Off finali 30 Temmuz Perşembe günü yapılacak. Süper Lig'e yükselecek son takımın belli olacağı finalin yeri ise daha sonra ilan edilecek.

Süper Lig'e yükselecek 3. takımın belli olacağı Play-Off maçları beIN Sports ekranlarından naklen yayınlanacak.

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