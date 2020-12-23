TFF 1. Lig'de 16. haftanın hakemleri açıklandı...
TFF 1. Lig 'in 16. haftasında oynanacak maçlarda görev yapacak hakemler açıklandı.
TFF 1. Lig'in 16. haftasında yapılacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 16. hafta karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler şunlar:
25 Aralık Cuma:
19.00 Altay-Bereket Sigorta Ümraniyespor: Yasin Kol
26 Aralık Cumartesi:
13.30 Tuzlaspor-Altınordu: Serkan Tokat
13.30 Beypiliç Boluspor-İstanbulspor: Yiğit Arslan
19.00 Aydeniz Et Balıkesirspor-Adana Demirspor: Emre Kargın
27 Aralık Pazar:
13.30 Menemenspor-Ankara Keçiörengücü: Mustafa Kürşad Filiz
16.00 Akhisarspor-Giresunspor: Turgut Doman
16.00 Adanaspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor: Cihan Aydın
19.00 Ankaraspor-Yılport Samsunspor: Onur Özütoprak
28 Aralık Pazartesi:
19.00 Bursaspor-Eskişehirspor: Mert Güzenge