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23.12.2020 - 13:20 | | İSTANBUL (AA) -

TFF 1. Lig'de 16. haftanın hakemleri açıklandı...

TFF 1. Lig 'in 16. haftasında oynanacak maçlarda görev yapacak hakemler açıklandı.

TFF 1. Lig'de 16. haftanın hakemleri açıklandı...
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TFF 1. Lig'in 16. haftasında yapılacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 16. hafta karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler şunlar:

25 Aralık Cuma:

19.00 Altay-Bereket Sigorta Ümraniyespor: Yasin Kol

26 Aralık Cumartesi:

13.30 Tuzlaspor-Altınordu: Serkan Tokat

13.30 Beypiliç Boluspor-İstanbulspor: Yiğit Arslan

19.00 Aydeniz Et Balıkesirspor-Adana Demirspor: Emre Kargın

27 Aralık Pazar: 

13.30 Menemenspor-Ankara Keçiörengücü: Mustafa Kürşad Filiz

16.00 Akhisarspor-Giresunspor: Turgut Doman

16.00 Adanaspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor: Cihan Aydın

19.00 Ankaraspor-Yılport Samsunspor: Onur Özütoprak

28 Aralık Pazartesi:

19.00 Bursaspor-Eskişehirspor: Mert Güzenge

TFF 1. Ligde 16. haftanın hakemleri açıklandı...

 

 

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