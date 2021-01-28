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28.01.2021 - 09:56 | | İSTANBUL (AA)

TFF 1. Lig'de 19. hafta heyecanı başlıyor

TFF 1. Lig'de 19. hafta, yarın oynanacak tek maçla başlayacak. Haftanın ilk maçında yarın Akhisarspor, Royal Hastanesi Bandırmaspor'u ağırlayacak

TFF 1. Lig'de 19. hafta heyecanı başlıyor
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Haftanın açılış maçında Akhisarspor ile Royal Hastanesi Bandırmaspor, Spor Toto Akhisarspor Stadı'nda saat 19.00'da karşı karşıya gelecek. 

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 19. haftanın programı şöyle:

Yarın: 

19.00 Akhisarspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Spor Toto Akhisar)

30 Ocak Cumartesi:

13.30 Ankaraspor-Ankara Keçiörengücü (Osmanlı)

16.00 Adanaspor-Eskişehirspor (5 Ocak Fatih Terim)

19.00 Aydeniz Et Balıkesirspor-Tuzlaspor (Balıkesir Atatürk)

31 Ocak Pazar:

13.30 Menemenspor-Giresunspor (Menemen İlçe)

13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Yılport Samsunspor (Ümraniye Şehir)

16.00 Beypiliç Boluspor-Adana Demirspor (Bolu Atatürk)

19.00 Bursaspor-Altınordu (Büyükşehir Belediye)

1 Şubat Pazartesi:

19.00 Altay-İstanbulspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

TFF 1. Ligde 19. hafta heyecanı başlıyor

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