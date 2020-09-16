16.09.2020 - 13:29 | | İSTANBUL (AA) -
TFF 1. Lig'de 2. haftanın hakemleri açıklandı
TFF 1. Lig'de ikinci haftasındaki maçları yönetecek hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligin 2. haftasındaki maçları yönetecek hakemler şöyle:
18 Eylül Cuma:
19.00 Eskişehirspor-Adanaspor: Çağdaş Altay
19 Eylül Cumartesi:
14.00 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Akhisarspor: Hakan Ceylan
14.00 Tuzlaspor-Balıkesirspor: Murat Erdoğan
19.00 Altınordu-Bursaspor: Mert Güzenge
20 Eylül Pazar:
14.00 Ankara Keçiörengücü-Ankaraspor: Burak Pakkan
16.30 İstanbulspor-Altay: Alper Çetin
19.00 Giresunspor-Menemenspor: Cihan Aydın
19.00 Adana Demirspor-Beypiliç Boluspor: Emre Malok
21 Eylül Pazartesi:
19.00 Yılport Samsunspor-Ümraniyespor: Yiğit Arslan