Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Haberler1.Lig Haberleri TFF 1. Lig'de 2. haftanın hakemleri açıklandı
16.09.2020 - 13:29 | | İSTANBUL (AA) -

TFF 1. Lig'de 2. haftanın hakemleri açıklandı

TFF 1. Lig'de ikinci haftasındaki maçları yönetecek hakemler açıklandı.

TFF 1. Lig'de 2. haftanın hakemleri açıklandı
ABONE OL

 

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligin 2. haftasındaki maçları yönetecek hakemler şöyle:

18 Eylül Cuma:

19.00 Eskişehirspor-Adanaspor: Çağdaş Altay

19 Eylül Cumartesi:

14.00 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Akhisarspor: Hakan Ceylan

14.00 Tuzlaspor-Balıkesirspor: Murat Erdoğan

19.00 Altınordu-Bursaspor: Mert Güzenge

20 Eylül Pazar:

14.00 Ankara Keçiörengücü-Ankaraspor: Burak Pakkan

16.30 İstanbulspor-Altay: Alper Çetin

19.00 Giresunspor-Menemenspor: Cihan Aydın

19.00 Adana Demirspor-Beypiliç Boluspor: Emre Malok

21 Eylül Pazartesi:

19.00 Yılport Samsunspor-Ümraniyespor: Yiğit Arslan

TFF 1. Ligde 2. haftanın hakemleri açıklandı

 

Jelena Karleusa konserde izleyenleri coşturdu!
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Tamer Tuna: Yine kazanarak dönmek istiyoruz
    Tamer Tuna: Yine kazanarak dönmek istiyoruz
  2. Prosinecki'den Trabzonspor yorumu
    Prosinecki'den Trabzonspor yorumu
  3. Son dakika - Başakşehir - Galatasaray maçının hakemi Atilla Karaoğlan
    Son dakika - Başakşehir - Galatasaray maçının hakemi Atilla Karaoğlan
  4. Altınordu, Beşiktaş'tan Oğuzhan'ı kiraladı
    Altınordu, Beşiktaş'tan Oğuzhan'ı kiraladı
  5. Altay'da çifte ayrılık
    Altay'da çifte ayrılık 



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Transfer haberleri | Alper Potuk paylaşılamıyor! Trabzonspor...

Transfer haberleri | Alper Potuk paylaşılamıyor! Trabzonspor...

Nefçi Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Nefçi Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe, Naturelgaz ile sponsorluk sözleşmesi imzaladı

Fenerbahçe, Naturelgaz ile sponsorluk sözleşmesi imzaladı

Fenerbahçe'de Tisserand ilk antrenmanına çıktı

Fenerbahçe'de Tisserand ilk antrenmanına çıktı

Sıradaki Haber