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30.01.2020 - 10:56 | | İSTANBUL (AA)

TFF 1. Lig'de 20. haftanın perdesi açılıyor

TFF 1. Lig'de 20. hafta, yarın oynanacak bir maçla başlayacak.

TFF 1. Lig'de 20. haftanın perdesi açılıyor

 

Haftanın açılış maçında Adanaspor, saat 19.00'da 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda Osmanlıspor ile karşı karşıya gelecek

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 20. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

19.00 Adanaspor-Osmanlıspor (5 Ocak Fatih Terim)

1 Şubat Cumartesi:

14.00 Keçiörengücü-Adana Demirspor (Aktepe)

16.30 Boluspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Bolu Atatürk)

19.00 Ekol Göz Menemenspor-Fatih Karagümrük (Menemen İlçe)

2 Şubat Pazar:

14.00 Hatayspor-Giresunspor (Antakya Atatürk)

16.30 Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Altay (Balıkesir Atatürk)

16.30 Altınordu-Akhisarspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

19.00 Bursaspor-Eskişehirspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

3 Şubat Pazartesi:

19.00 İstanbulspor-Cesar Grup Ümraniyespor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

TFF 1. Ligde 20. haftanın perdesi açılıyor

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