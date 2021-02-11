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11.02.2021 - 09:57 | | AA

TFF 1. Lig'de 21. haftanın perdesi açılıyor

Haftanın açılış maçında Ankaraspor ile Altınordu yarın karşı karşıya gelecek

TFF 1. Lig'de 21. haftanın perdesi açılıyor
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 TFF 1. Lig'in 21. haftası yarın oynanacak tek maçla başlayacak. Haftanın açılış maçında Ankaraspor, Osmanlı Stadı'nda saat 19.00'da Altınordu'yu konuk edecek. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 21. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

19.00 Ankaraspor-Altınordu (Osmanlı)

13 Şubat Cumartesi:

13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Eskişehirspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-İstanbulspor (Bandırma 17 Eylül)

16.00 Akhisarspor-Yılport Samsunspor (Spor Toto Akhisar)

19.00 Altay-Ankara Keçiörengücü (Bornova Aziz Kocaoğlu)

14 Şubat Pazar:

16.00 Menemenspor-Aydeniz Et Balıkesirspor (Menemen İlçe)

16.00 Beypiliç Boluspor-Giresunspor (Bolu Atatürk)

19.00 Adanaspor-Adana Demirspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)

15 Şubat Pazartesi:

19.00 Bursaspor-Tuzlaspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

TFF 1. Ligde 21. haftanın perdesi açılıyor

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