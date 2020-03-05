Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Haberler1.Lig Haberleri TFF 1. Lig'de 26. haftanın perdesi açılıyor
05.03.2020 - 10:03 | | İSTANBUL (AA)

TFF 1. Lig'de 26. haftanın perdesi açılıyor

TFF 1. Lig'de 26. hafta yarın yapılacak iki maçla başlayacak.

TFF 1. Lig'de 26. haftanın perdesi açılıyor

 

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 26. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

19.00 Ekol Göz Menemenspor-Altay (Menemen)

19.00 Adanaspor-Ekol Hastanesi Balıkesirspor (5 Ocak Fatih Terim)

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Granada-Athletic Bilbao maçının heyecanı Misli.com'da...

7 Mart Cumartesi:

14.00 Keçiörengücü-Boluspor (Aktepe)

14.00 Hatayspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Antakya Atatürk)

16.30 Fatih Karagümrük-Adana Demirspor (Vefa)

16.30 Eskişehirspor-Giresunspor (Eskişehir Yeni)

19.00 Bursaspor-İstanbulspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

8 Mart Pazar:

16.30 Akhisarspor-Osmanlıspor (Spor Toto Akhisar)

19.00 Altınordu-Cesar Grup Ümraniyespor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

TFF 1. Ligde 26. haftanın perdesi açılıyor

Fenerbahçe Beko, kendi sahasında Kızılyıldız'ı mağlup etti
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Galatasaray, Ömer Bayram'a 2+1 yıllık sözleşme önerecek

Galatasaray, Ömer Bayram'a 2+1 yıllık sözleşme önerecek

Süper Lig'de 25. hafta heyecanı başlıyor

Süper Lig'de 25. hafta heyecanı başlıyor

Fenerbahçe Beko Rusya'da galibiyet arıyor

Fenerbahçe Beko Rusya'da galibiyet arıyor

Granada-Athletic Bilbao maçının heyecanı Misli.com'da...

Granada-Athletic Bilbao maçının heyecanı Misli.com'da...

Sıradaki Haber