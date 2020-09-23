23.09.2020 - 14:08 | | İSTANBUL (AA) -
TFF 1. Lig'de 3. haftanın hakemleri
TFF 1. Lig'de 3. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, 3. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler şunlar:
25 Eylül Cuma:
19.00 Adanaspor-Ankara Keçiörengücü: Koray Gençerler
26 Eylül Cumartesi:
14.00 Ümraniyespor-İstanbulspor: Direnç Tonusluoğlu
19.00 Bursaspor-Giresunspor: Mustafa Kürşad Filiz
19.00 Akhisarspor-Balıkesirspor: Caner Ak
27 Eylül Pazar:
14.00 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Yılport Samsunspor: Turgut Doman
16.30 Ankaraspor-Adana Demirspor: Kutluhan Bilgiç
19.00 Altay-Eskişehirspor: Bülent Birincioğlu
28 Eylül Pazartesi:
19.00 Beypiliç Boluspor-Altınordu: Onur Özütoprak
19.00 Menemenspor-Tuzlaspor: Kadir Sağlam