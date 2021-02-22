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22.02.2021 - 10:32 | | İSTANBUL (AA) -

TFF 1. Lig'de yarın 3 maç var

TFF 1. Lig'de 23. hafta yarın yapılacak 3 müsabakayla başlayacak.

TFF 1. Lig'de yarın 3 maç var
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TFF 1. Lig'in 23. haftası yarın oynanacak 3 karşılaşmayla başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maç programı şöyle:

Yarın:

13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Adana Demirspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Ankara Keçiörengücü (Bandırma 17 Eylül)

19.00 Altay-Altınordu (Bornova Aziz Kocaoğlu)

24 Şubat Çarşamba:

13.30 Adanaspor-Giresunspor (Yeni Adana)

16.00 Yılport Samsunspor-Eskişehirspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

19.00 Akhisarspor-İstanbulspor (Spor Toto Akhisar)

25 Şubat Perşembe:

13.30 Beypiliç Boluspor-Aydeniz Et Balıkesirspor (Bolu Atatürk)

16.00 Ankaraspor-Tuzlaspor (Osmanlı)

19.00 Bursaspor-Menemenspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

TFF 1. Ligde yarın 3 maç var

 

 

 

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