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13.07.2020 - 16:39 | | İSTANBUL (AA) -

TFF 1. Lig'de 34. hafta programı açıklandı

Nefes kesen mücadelenin yaşandığı TFF 1. Lig'de 34. haftanın programı belli oldu.

TFF 1. Lig'de 34. hafta programı açıklandı
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Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 34. haftanın programı şöyle:

17 Temmuz Cuma:

20.00 Ekol Göz Menemenspor-Altınordu (Menemen İlçe)

TFF 1. Ligde 34. hafta programı açıklandı

18 Temmuz Cumartesi:

17.30 Giresunspor-Altay (Giresun Atatürk)

17.30 Fatih Karagümrük-Adanaspor (Vefa)

17.30 Akhisarspor-Keçiörengücü (Spor Toto Akhisar)

17.30 Adana Demirspor-İstanbulspor (5 Ocak Fatih Terim)

17.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Cesar Grup Ümraniyespor (Erzurum Kazım Karabekir)

17.30 Hatayspor-Bursaspor (Antakya)

19 Temmuz Pazar:

17.30 Osmanlıspor-Ekol Hastanesi Balıkesirspor (Osmanlı)

17.30 Eskişehirspor-Boluspor (Eskişehir Yeni)

 

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