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01.10.2020 - 10:27 | | İSTANBUL (AA)

TFF 1. Lig'de 4. haftanın perdesi açılıyor

TFF 1. Lig'in 4. haftası yarın yapılacak İstanbulspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor maçıyla başlayacak.

TFF 1. Lig'de 4. haftanın perdesi açılıyor
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Haftanın ilk maçında İstanbulspor ile Royal Hastanesi Bandırmaspor karşı karşıya gelecek. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'ndaki karşılaşma saat 19.00'da oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 1. Lig'de 4. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

19.00 İstanbulspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

3 Ekim Cumartesi:

14.00 Ankara Keçiörengücü-Altay (Aktepe)

14.00 Tuzlaspor-Bursaspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

16.30 Giresunspor-Beypiliç Boluspor (Giresun Atatürk)

19.00 Altınordu-Ankaraspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

4 Ekim Pazar:

14.00 Eskişehirspor-Ümraniyespor (Eskişehir Yeni)

16.30 Balıkesirspor-Menemenspor (Balıkesir Atatürk)

16.30 Yılport Samsunspor-Akhisarspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

19:00 Adana Demirspor-Adanaspor (5 Ocak Fatih Terim)

TFF 1. Ligde 4. haftanın perdesi açılıyor

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