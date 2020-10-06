TFF 1. Lig'de 5 haftanın programı açıklandı
TFF 1. Lig'de 5, 6, 7, 8, ve 9. hafta müsabakalarının programı belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde gelecek 5 haftanın maç programı şöyle:
5. hafta
17 Ekim Cumartesi:
13.30 Ümraniyespor-Ankara Keçiörengücü (Ümraniye Belediyesi Şehir)
13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Eskişehirspor (Bandırma 17 Eylül)
13.30 Yılport Samsunspor-İstanbulspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
16.00 Adanaspor-Altınordu (5 Ocak Fatih Terim)
19.00 Altay-Adana Demirspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
18 Ekim Pazar:
13.30 Ankaraspor-Giresunspor (Osmanlı)
16.00 Beypiliç Boluspor-Tuzlaspor (Bolu Atatürk)
19.00 Bursaspor-Balıkesirspor (Bursa Büyükşehir Belediye)
19 Ekim Pazartesi:
19.00 Akhisarspor-Menemenspor (Spor Toto Akhisar)
6. hafta
20 Ekim Salı:
13.30 Ankara Keçiörengücü-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Aktepe)
19.00 Eskişehirspor-Yılport Samsunspor (Eskişehir Yeni)
21 Ekim Çarşamba:
16.00 Giresunspor-Adanaspor (Giresun Atatürk)
16.00 Adana Demirspor-Ümraniyespor (5 Ocak Fatih Terim)
19.00 Balıkesirspor-Beypiliç Boluspor (Balıkesir Atatürk)
19.00 Altınordu-Altay (Bornova Aziz Kocağlu)
22 Ekim Perşembe:
13.30 Tuzlaspor-Ankaraspor (Vefa)
16.00 İstanbulspor-Akhisarspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
19.00 Menemenspor-Bursapor (Menemen İlçe)
7. hafta
24 Ekim Cumartesi:
13.30 Ümraniyespor-Altınordu (Ümraniye Belediyesi Şehir)
19.00 Yılport Samsunspor-Ankara Keçiörengücü (Samsun Yeni 19 Mayıs)
25 Ekim Pazar:
13.30 Ankaraspor-Balıkesirspor (Osmanlı)
16.00 İstanbulspor-Eskişehirspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
16.00 Adanaspor-Tuzlaspor (5 Ocak Fatih Terim)
19.00 Altay-Giresunspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
26 Ekim Pazartesi:
19.00 Beypiliç Boluspor-Menemenspor (Bolu Atatürk)
19.00 Akhisarspor-Bursaspor (Spor Toto Akhisar)
8. hafta
30 Ekim Cuma:
19.00 Tuzlaspor-Altay (Vefa)
19.00 Balıkesirspor-Adanaspor (Balıkesir Atatürk)
31 Ekim Cumartesi:
13.30 Giresunspor-Ümraniyespor (Giresun Atatürk)
16.00 Menemenspor-Ankaraspor (Menemen İlçe)
16.00 Bursaspor-Beypiliç Boluspor (Bursa Büyükşehir Belediye)
19.00 Altınordu-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
1 Kasım Pazar:
13.30 Ankara Keçirönegücü-İstanbulspor (Aktepe)
16.00 Eskişehirspor-Akhisarspor (Eskişehir Yeni)
19.00 Adanaspor-Yılport Samsunspor (5 Ocak Fatih Terim)
9. hafta
6 Kasım Cuma:
19.00 Altay-Balıkesirspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
7 Kasım Cumartesi:
13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Giresunspor (Bandırma 17 Eylül)
13.30 Ümraniyespor-Tuzlaspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
16.00 Adanaspor-Menemenspor (5 Ocak Fatih Terim)
19.00 Ankaraspor-Bursaspor (Osmanlı)
8 Kasım Pazar:
13.30 Eskişehirspor-Ankara Keçiörengücü (Eskişehir Yeni)
16.00 Yılport Samsunspor-Altınordu (Samsun Yeni 19 Mayıs)
16.00 Akhisarspor-Beypiliç Boluspor (Spor Toto Akhisar)
19.00 İstanbulspor-Adana Demirspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)