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19.10.2020 - 09:51 | | AA

TFF 1. Lig'de 6. hafta heyecanı başlıyor

TFF 1. Lig'in 6. haftası, yarın oynanacak 2 karşılaşmayla başlayacak.

TFF 1. Lig'de 6. hafta heyecanı başlıyor
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Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 6. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

13.30 Ankara Keçiörengücü-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Aktepe)

19.00 Eskişehirspor-Yılport Samsunspor (Eskişehir Yeni)

21 Ekim Çarşamba:

13.30 Giresunspor-Adanaspor (Giresun Atatürk)

16.00 Adana Demirspor-Ümraniyespor (5 Ocak Fatih Terim)

19.00 Balıkesirspor-Beypiliç Boluspor (Balıkesir Atatürk)

19.00 Altınordu-Altay (Bornova Aziz Kocaoğlu)

22 Ekim Perşembe:

13.30 Tuzlaspor-Ankaraspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

16.00 İstanbulspor-Akhisarspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

19.00 Menemenspor-Bursaspor (Menemen İlçe)

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