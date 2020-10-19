19.10.2020 - 09:51 | | AA
TFF 1. Lig'de 6. hafta heyecanı başlıyor
TFF 1. Lig'in 6. haftası, yarın oynanacak 2 karşılaşmayla başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 6. hafta maçlarının programı şöyle:
Yarın:
13.30 Ankara Keçiörengücü-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Aktepe)
19.00 Eskişehirspor-Yılport Samsunspor (Eskişehir Yeni)
21 Ekim Çarşamba:
13.30 Giresunspor-Adanaspor (Giresun Atatürk)
16.00 Adana Demirspor-Ümraniyespor (5 Ocak Fatih Terim)
19.00 Balıkesirspor-Beypiliç Boluspor (Balıkesir Atatürk)
19.00 Altınordu-Altay (Bornova Aziz Kocaoğlu)
22 Ekim Perşembe:
13.30 Tuzlaspor-Ankaraspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
16.00 İstanbulspor-Akhisarspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
19.00 Menemenspor-Bursaspor (Menemen İlçe)
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