30.11.2020 - 10:05 | | İSTANBUL (AA) -
TFF 1. Lig'de 7. ve 8. hafta erteleme maçları yarın başlıyor
TFF 1. Lig'de ertelenen 7. ve 8. hafta müsabakaları, yarın ve 2 Aralık Çarşamba günü oynanacak.
TFF 1. Lig'de ertelenen 7. ve 8. hafta müsabakaları, yarın ve 2 Aralık Çarşamba günü oynanacak.
İzmir'deki deprem nedeniyle ertelenen 8. hafta mücadelesinde Menemenspor ile Ankaraspor, yarın saat 13.30'da Menemen İlçe Stadı'nda karşılaşacak.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle tehir edilen Altay-Giresunspor karşılaşması ise 2 Aralık Çarşamba günü oynanacak. İki ekip, 7. hafta maçında saat 13.30'da Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda karşı karşıya gelecek.