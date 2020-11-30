TFF 1. Lig'de 7. ve 8. hafta erteleme maçları yarın başlıyor

TFF 1. Lig'de ertelenen 7. ve 8. hafta müsabakaları, yarın ve 2 Aralık Çarşamba günü oynanacak.

İzmir'deki deprem nedeniyle ertelenen 8. hafta mücadelesinde Menemenspor ile Ankaraspor, yarın saat 13.30'da Menemen İlçe Stadı'nda karşılaşacak.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle tehir edilen Altay-Giresunspor karşılaşması ise 2 Aralık Çarşamba günü oynanacak. İki ekip, 7. hafta maçında saat 13.30'da Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda karşı karşıya gelecek.