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28.10.2020 - 12:44 | | AA

TFF 1. Lig'de 8. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

TFF 1. Lig'de 8. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

TFF 1. Lig'de 8. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu
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Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, 8. hafta müsabakalarında görev alacak hakemleri açıkladı.

Ligde 8. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler şöyle:

30 Ekim Cuma:

19.00 Balıkesirspor-Adanaspor: Emre Malok

31 Ekim Cumartesi:

13.30 Giresunspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor: Kadir Sağlam

16.00 Bursaspor-Beypiliç Boluspor: Sarper Barış Saka

16.00 Menemenspor-Ankaraspor: Bülent Birincioğlu

19.00 Altınordu-Royal Hastanesi Bandırmaspor: Ramazan Keleş

1 Ekim Pazar:

13.30 Ankara Keçiörengücü-İstanbulspor: Mustafa Öğretmenoğlu

16.00 Eskişehirspor-Akhisarspor: Kutluhan Bilgiç

19.00 Adana Demirspor-Yılport Samsunspor: Hüseyin Göçek

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TFF 1. Ligde 8. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

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