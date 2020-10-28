28.10.2020 - 12:44 | | AA
TFF 1. Lig'de 8. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu
TFF 1. Lig'de 8. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, 8. hafta müsabakalarında görev alacak hakemleri açıkladı.
Ligde 8. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler şöyle:
30 Ekim Cuma:
19.00 Balıkesirspor-Adanaspor: Emre Malok
31 Ekim Cumartesi:
13.30 Giresunspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor: Kadir Sağlam
16.00 Bursaspor-Beypiliç Boluspor: Sarper Barış Saka
16.00 Menemenspor-Ankaraspor: Bülent Birincioğlu
19.00 Altınordu-Royal Hastanesi Bandırmaspor: Ramazan Keleş
1 Ekim Pazar:
13.30 Ankara Keçiörengücü-İstanbulspor: Mustafa Öğretmenoğlu
16.00 Eskişehirspor-Akhisarspor: Kutluhan Bilgiç
19.00 Adana Demirspor-Yılport Samsunspor: Hüseyin Göçek