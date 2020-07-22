Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Haberler1.Lig Haberleri TFF 1. Lig'de en uzun galibiyet serisi Bayram Toysal'da
22.07.2020 - 19:40 | | Ajansspor

TFF 1. Lig'de en uzun galibiyet serisi Bayram Toysal'da

TFF 1. Lig'de Hatayspor ve Erzurumspor'un ardından Süper Lig'e yükselecek son takım play-off mücadeleleri ile belli olacak.

TFF 1. Lig'de en uzun galibiyet serisi Bayram Toysal'da
ABONE OL

Play-off yarı finalinde Bursaspor - Adana Demirspor ve Karagümrük - Akhisarspor karşılaşmaları oynanacak.

En uzun galibiyet serisi

Geçtiğimiz hafta sonu oynanan maçlarla sona eren TFF 1. Lig'deki en uzun galibiyet serisi Hatayspor'a ait.

Sezona İlhan Palut yönetiminde başlayan Hatayspor, 6. hafta itibariyle genç teknik adamla yollarını ayırmıştı.

Onun ardından görevi devralan Bayram Toysal Akdeniz ekibiyle birlikte ilk yarıda yakaladığı 5 maçlık galibiyet serisi, TFF 1. Lig'de sezonun en uzun galibiyet serisi olarak dikkat çekti.

İşte o maçlar

  • 12. hafta: Hatayspor 1 - İstanbulspor
  • 13. hafta: Balıkesirspor 0 - 1 Hatayspor
  • 14. hafta: Hatayspor 3 - 0 Boluspor
  • 15. hafta: Keçiöregücü 0 - 1 Hatayspor
  • 16. hafta: Hatayspor 1 - 0 Adanaspor

Akhisarspor tek maçla kaçırdı

TFF 1. Lig play-off'unda Karagümrük ile karşı karşıya gelecek olan Yılmaz Vural yönetimindeki Akhisarspor ise salgın sonrasında etkili bir grafik yakaladı.

Hatayspor'un bu serisini egale etmeye yaklaşan Akhisarspor ise arka arkaya 4 galibiyette kaldı.

Akhisarspor'un galibiyet serisi

  • 30. hafta: Akhisarspor 1 - 0 Ümraniyespor
  • 31. hafta: İstanbulspor 0 - 1 Akhisarspor
  • 32. hafta Akhisarspor 3 - 1 Balıkesirspor
  • 33. hafta: Boluspor 0 - 1 Akhisarspor
    Chelsea'nin Anfield'da attığı en iyi goller...
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Son dakika - UEFA'dan Fenerbahçe'ye ceza! Anlaşma sartlarına uyum sağlayamadı
      Son dakika - UEFA'dan Fenerbahçe'ye ceza! Anlaşma sartlarına uyum sağlayamadı
    2. Son dakika - Galatasaray Kulübünde yönetim kurulu, Fatih Terim ile bir araya geldi
      Son dakika - Galatasaray Kulübünde yönetim kurulu, Fatih Terim ile bir araya geldi
    3. Edirne Belediyesi, Kırkpınar'ı Bilim Kurulunun rehberliğinde düzenlenmeyi istiyor
      Edirne Belediyesi, Kırkpınar'ı Bilim Kurulunun rehberliğinde düzenlenmeyi istiyor
    4. Son dakika - Kopenhag başvurdu, UEFA ‘seyircisiz’ dedi
      Son dakika - Kopenhag başvurdu, UEFA ‘seyircisiz’ dedi
    5. Son dakika | A Milli Futbol Takımı'nın yardımcı antrenörü Bayram Bektaş görevinden ayrıldı
      Son dakika | A Milli Futbol Takımı'nın yardımcı antrenörü Bayram Bektaş görevinden ayrıldı



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Naim Süleymanoğlu'nun 1996 Atlanta Olimpiyatları'nda kazandığı madalya unutulmadı

    Naim Süleymanoğlu'nun 1996 Atlanta Olimpiyatları'nda kazandığı madalya unutulmadı

    Flamengo’nun 2019 CONMEBOL Libertadores zaferinin belgeseli beIN SPORTS'ta

    Flamengo’nun 2019 CONMEBOL Libertadores zaferinin belgeseli beIN SPORTS'ta

    Ahmet Nur Çebi: Zaman verilirse Beşiktaş'ı başarıya uçururum

    Ahmet Nur Çebi: Zaman verilirse Beşiktaş'ı başarıya uçururum

    Son dakika | Josef Sural davasında sürücüye 2 yıl 11 ay hapis

    Son dakika | Josef Sural davasında sürücüye 2 yıl 11 ay hapis

    Sıradaki Haber