TFF 1. Lig'de en uzun galibiyet serisi Bayram Toysal'da
TFF 1. Lig'de Hatayspor ve Erzurumspor'un ardından Süper Lig'e yükselecek son takım play-off mücadeleleri ile belli olacak.
Play-off yarı finalinde Bursaspor - Adana Demirspor ve Karagümrük - Akhisarspor karşılaşmaları oynanacak.
En uzun galibiyet serisi
Geçtiğimiz hafta sonu oynanan maçlarla sona eren TFF 1. Lig'deki en uzun galibiyet serisi Hatayspor'a ait.
Sezona İlhan Palut yönetiminde başlayan Hatayspor, 6. hafta itibariyle genç teknik adamla yollarını ayırmıştı.
Onun ardından görevi devralan Bayram Toysal Akdeniz ekibiyle birlikte ilk yarıda yakaladığı 5 maçlık galibiyet serisi, TFF 1. Lig'de sezonun en uzun galibiyet serisi olarak dikkat çekti.
İşte o maçlar
- 12. hafta: Hatayspor 1 - İstanbulspor
- 13. hafta: Balıkesirspor 0 - 1 Hatayspor
- 14. hafta: Hatayspor 3 - 0 Boluspor
- 15. hafta: Keçiöregücü 0 - 1 Hatayspor
- 16. hafta: Hatayspor 1 - 0 Adanaspor
Akhisarspor tek maçla kaçırdı
TFF 1. Lig play-off'unda Karagümrük ile karşı karşıya gelecek olan Yılmaz Vural yönetimindeki Akhisarspor ise salgın sonrasında etkili bir grafik yakaladı.
Hatayspor'un bu serisini egale etmeye yaklaşan Akhisarspor ise arka arkaya 4 galibiyette kaldı.
Akhisarspor'un galibiyet serisi
- 30. hafta: Akhisarspor 1 - 0 Ümraniyespor
- 31. hafta: İstanbulspor 0 - 1 Akhisarspor
- 32. hafta Akhisarspor 3 - 1 Balıkesirspor
- 33. hafta: Boluspor 0 - 1 Akhisarspor