TFF 1. Lig'de en uzun galibiyet serisi Bayram Toysal'da

Play-off yarı finalinde Bursaspor - Adana Demirspor ve Karagümrük - Akhisarspor karşılaşmaları oynanacak.

En uzun galibiyet serisi

Geçtiğimiz hafta sonu oynanan maçlarla sona eren TFF 1. Lig'deki en uzun galibiyet serisi Hatayspor'a ait.

Sezona İlhan Palut yönetiminde başlayan Hatayspor, 6. hafta itibariyle genç teknik adamla yollarını ayırmıştı.

Onun ardından görevi devralan Bayram Toysal Akdeniz ekibiyle birlikte ilk yarıda yakaladığı 5 maçlık galibiyet serisi, TFF 1. Lig'de sezonun en uzun galibiyet serisi olarak dikkat çekti.

İşte o maçlar

12. hafta: Hatayspor 1 - İstanbulspor

13. hafta: Balıkesirspor 0 - 1 Hatayspor

14. hafta: Hatayspor 3 - 0 Boluspor

15. hafta: Keçiöregücü 0 - 1 Hatayspor

16. hafta: Hatayspor 1 - 0 Adanaspor

Akhisarspor tek maçla kaçırdı

TFF 1. Lig play-off'unda Karagümrük ile karşı karşıya gelecek olan Yılmaz Vural yönetimindeki Akhisarspor ise salgın sonrasında etkili bir grafik yakaladı.

Hatayspor'un bu serisini egale etmeye yaklaşan Akhisarspor ise arka arkaya 4 galibiyette kaldı.

Akhisarspor'un galibiyet serisi