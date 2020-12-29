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29.12.2020 - 10:50 |

TFF 1. Lig'de erteleme maçları yarın yapılacak

İSTANBUL (AA) - TFF 1. Lig'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle 8, 9 ve 11. haftadan ertelenen 3 müsabaka yarın oynanacak.

TFF 1. Lig'de erteleme maçları yarın yapılacak
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Sekizinci hafta erteleme maçında Tuzlaspor, saat 13.30'da Vefa Stadı'nda Altay'ı konuk edecek. İstanbulspor ise 9. hafta erteleme karşılaşmasında, Adana Demirspor'u saat 19.00'da Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda ağırlayacak.

Günün diğer karşılaşmasında Adanaspor, 11. haftadan ertelenen maçta Beypiliç Boluspor ile saat 16.00'da 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

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