Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Haberler1.Lig Haberleri TFF 1. Lig’de ertelenen maçların programı belli oldu
01.12.2020 - 18:25 |

TFF 1. Lig’de ertelenen maçların programı belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu, Covid-19 testleri sonucunda yaşanan pozitif vakalar ve oyuncuların karantina süreleri sebebiyle ileri tarihe ertelenen TFF 1. Lig maçlarının programını açıkladı.

TFF 1. Lig’de ertelenen maçların programı belli oldu
ABONE OL

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"8. hafta oynanması gerekirken Altay kulübünde yaşanan pozitif vakalar ve oyuncuların karantina süreleri sebebiyle ileri bir tarihe ertelenen Tuzlaspor - Altay müsabakası 30 Aralık Çarşamba günü saat 13.30’da,
9. hafta oynanması gerekirken Menemenspor kulübünde yaşanan pozitif vakalar nedeniyle ileri bir tarihe ertelenen Adanaspor - Menemenspor müsabakası 23 Aralık Çarşamba günü saat 19.00’da,
9. hafta oynanması gerekirken Adana Demirspor kulübünde yaşanan pozitif vakalar sebebiyle ileri bir tarihe ertelenen İstanbulspor - Adana Demirspor müsabakası 30 Aralık Çarşamba günü saat 19.00’da,
11. hafta oynanması gerekirken Adanaspor kulübünde yaşanan pozitif vakalar sebebiyle ileri bir tarihe ertelenen Adanaspor - Beypiliç Boluspor müsabakası ise 30 Aralık Çarşamba günü saat 16.00’da oynanacak."

TFF 1. Lig’de ertelenen maçların programı belli oldu

SON DAKİKA
  1. Beşiktaş ve F.Bahçe PFDK'ya sevk edildi
    Beşiktaş ve F.Bahçe PFDK'ya sevk edildi
  2. Galatasaray'da seçim iptal edildi
    Galatasaray'da seçim iptal edildi
  3. Otyakmaz: Artık tahammülümüz kalmadı
    Otyakmaz: Artık tahammülümüz kalmadı
  4. Stat müdürünü çöpe attılar
    Stat müdürünü çöpe attılar
  5. Güneş: Trabzon'a gidiyordu, engelledim
    Güneş: Trabzon'a gidiyordu, engelledim



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet