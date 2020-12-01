TFF 1. Lig’de ertelenen maçların programı belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"8. hafta oynanması gerekirken Altay kulübünde yaşanan pozitif vakalar ve oyuncuların karantina süreleri sebebiyle ileri bir tarihe ertelenen Tuzlaspor - Altay müsabakası 30 Aralık Çarşamba günü saat 13.30’da,

9. hafta oynanması gerekirken Menemenspor kulübünde yaşanan pozitif vakalar nedeniyle ileri bir tarihe ertelenen Adanaspor - Menemenspor müsabakası 23 Aralık Çarşamba günü saat 19.00’da,

9. hafta oynanması gerekirken Adana Demirspor kulübünde yaşanan pozitif vakalar sebebiyle ileri bir tarihe ertelenen İstanbulspor - Adana Demirspor müsabakası 30 Aralık Çarşamba günü saat 19.00’da,

11. hafta oynanması gerekirken Adanaspor kulübünde yaşanan pozitif vakalar sebebiyle ileri bir tarihe ertelenen Adanaspor - Beypiliç Boluspor müsabakası ise 30 Aralık Çarşamba günü saat 16.00’da oynanacak."